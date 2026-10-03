Очень громко, очень неприятно: командир БМР-3МА о наезде на противотанковую мину Командир БМР-3МА Кит рассказал об ощущениях при наезде на противотанковую мину

Москва3 окт Вести.Наезд боевой машины разминирования на противотанковую мину - это очень громко и неприятно для экипажа. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" командир боевой машины разминирования БМР-3МА инженерных войск - позывной Кит.

Его расчет действует в составе группировки войск "Север" и разминирует территорию на сумском направлении специальной военной операции. БМР-3МА используется для разминирования там, где невозможно использовать саперов.

Она сделана на базе танка Т-90, впереди стоит сплошной минный трал - то есть мы вычищаем ширину четыре метра, это ширина трала. При наезде на мину мина детонирует под тралом, и мы проезжаем дальше. Соответственно, останавливаемся, осматриваем машину и принимаем решение - или мы дальше продолжаем движение, или останавливаемся… Сам трал крепкий, но ресурс годности у него тоже ограничен сообщил Кит

Он также рассказал, что чувствует экипаж, когда трал наезжает на противотанковую мину.

Скажем так, это очень неприятно. Очень громко и очень неприятно рассказал Кит

Машина очень эффективна и хорошо показывает себя даже на самых сложных участках боевой работы, рассказал механик-водитель - боец с позывным Сова.

Машина хорошая, пока не подводила. Второй год работаем. Никаких нареканий нет… Есть разные мины - есть противотанковые, есть пехотные. Едем, трал идет, катится, наезжает на мину, происходит подрыв мины. Мина уничтожается. От противопехотных мин машине ничего не бывает. От противотанковых — да, бывают повреждения небольшие сообщил Сова

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