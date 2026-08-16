Москва16 авгВести.В Донецкой Народной Республике в течение воскресенья, 16 августа, погиб один мирный житель и еще 10 пострадали. Таковы сведения главы ДНР Дениса Пушилина.
Погибшим оказался житель Горловки, пострадала его малолетняя дочь.
В одном из освобожденных населенных пунктов ранены двое сотрудников МЧС России.
Также люди ранены в Дебальцево (мужчина, средняя степень тяжести), Горняке (женщина, тяжело ранена, мужчина – средней степени), Горловке (двое мужчин), Ялынском (мужчина средней степени тяжести) и на автодороге Донецк – Пески (мужчина).
Пушилин заключил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.