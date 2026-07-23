Москва23 июл Вести.Военнослужащие ВСУ препятствуют выводу мирных жителей из Константиновки в ДНР, ранее освобожденной ВС РФ. Об этом рассказал заместитель командира подразделения войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Устье агентству ТАСС.

На видео, предоставленном Минобороны РФ, он заявил, что украинские военные оказывают воздействие на гражданское население во время его вывода из города. По его словам, такие случаи происходили уже неоднократно.

Ну, не хочет он отпускать мирных людей, не хочет сказал он

Ранее сообщалось, что мотострелки "Южной" группировки войск эвакуировали жителей Константиновки под ударамиукраинских беспилотников.