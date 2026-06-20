Официант-очевидец рассказал о помощи пострадавшим при нападении в ТРЦ Краснодара

Официант рассказал о первой помощи пострадавшим в ТРЦ Краснодара Официант-очевидец рассказал о помощи пострадавшим при нападении в ТРЦ Краснодара

Москва20 июн Вести.Сотрудник одного из ресторанов краснодарского ТРЦ, где сегодня произошло нападение на людей, рассказал, как персонал оказывал первую помощь пострадавшим. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".

По словам молодого человека, он услышал шум, крики, потом увидел, что около центрального выхода началась паника, люди выбегали. Затем были слышны взрывы пиротехники.

Мы эвакуировали всех гостей, которые у нас сидели. Уже на улице увидели потерпевших…У женщин были разные ранения: разбитая голова, порезанная рука, кровь из раны на животе… рассказал очевидец

По словам официанта, персонал принес всем воду, бинты, чтобы оказать первую помощь. Пострадавшим вынесли стулья.

Днем 20 июня 19-летний местный житель с ножом и пиротехникой совершил нападение на торговый центр West Mall. Одна женщина погибла женщина, еще пятеро пострадали. Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали, он будет отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу.