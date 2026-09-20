Москва20 сен Вести.Операторы беспилотников группировки армии "Север" Вооруженные силы (ВС) России засыпали украинские позиции агитационными листовками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На Добропольском направлении операторы беспилотников группировки "Центр" засыпали позиции ВСУ агитационными листовками говорится в сообщении

По данным военного ведомства, это помогло боевикам "принять правильное решение – сложить оружие и сдаться в плен".

В тексте листовки отмечается, что сдача в плен является лучшим способом для украинских военнослужащих вернуться домой живыми.

Подумай о своих родных и близких, которым ты нужен живым и здоровым, они любят тебя и ждут дома. От "просроченного" отказываются все! Его выгнали из Белого дома в Америке! Не стоит умирать за кровопийцу, уничтожающего украинский народ и богатеющего за ваш счет! Прими верное решение. Мы гарантируем безопасность и твою свободу. Для этого достаточно сообщить о намерениях военнослужащему РФ говорится в листовке

Ранее ВС РФ с помощью беспилотников ударили по стратегически важной переправе украинских боевиков около населенного пункта Маяки в Одесской области.