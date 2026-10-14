Москва14 окт Вести.Оппозиционные партии парламента Эстонии начали процедуру вотума недоверия кабинету министров под руководством Кристена Михала. Соответствующее заявление подписали 33 депутата Рийгикогу, сообщает национальный портал ERR.

Оппозиция обвиняет действующее правительство в неэффективной экономической политике, приведшей к росту расходов населения и социальной нестабильности, а также в ряде скандалов, подорвавших доверие к государственным институтам. Среди претензий — бесконтрольный рост госдолга и спорные решения в оборонной сфере.

Рассмотрение вопроса о недоверии правительству начнется в среду; для отставки кабмина инициативу должны поддержать не менее 51 парламентария из 101.