При ночной атаке БПЛА на Белгород серьезно повреждена оптоволоконная сеть

Оптоволоконная сеть Белгорода серьезно пострадала при ночной атаке ВСУ При ночной атаке БПЛА на Белгород серьезно повреждена оптоволоконная сеть

Москва9 авг Вести.Во время ночного налета беспилотников ВСУ на Белгород серьезно пострадала оптоволоконная сеть, сообщает провайдер "БЕЛРТС" на своей странице "ВКонтакте".

Компания извинилась перед абонентами за временные неудобства, попросив с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Сегодня ночью во время прилета БПЛА серьезно пострадала наша оптоволоконная сеть в центре города говорится в публикации

Провайдер заверил, что сейчас ведутся работы по физическому восстановлению волоконно-оптических линий связи.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате массированной атаки украинских БПЛА на Белгород пострадали 13 человек, среди них два ребенка.