Москва9 авгВести.Во время ночного налета беспилотников ВСУ на Белгород серьезно пострадала оптоволоконная сеть, сообщает провайдер "БЕЛРТС" на своей странице "ВКонтакте".
Компания извинилась перед абонентами за временные неудобства, попросив с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Сегодня ночью во время прилета БПЛА серьезно пострадала наша оптоволоконная сеть в центре городаговорится в публикации
Провайдер заверил, что сейчас ведутся работы по физическому восстановлению волоконно-оптических линий связи.
Ранее сегодня сообщалось, что в результате массированной атаки украинских БПЛА на Белгород пострадали 13 человек, среди них два ребенка.