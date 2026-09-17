RT: Шваб рассказал пранкерам о мечте Запада про "корейский сценарий" на Украине

Основатель форума в Давосе назвал идеальный для Запада сценарий на Украине RT: Шваб рассказал пранкерам о мечте Запада про "корейский сценарий" на Украине

Москва17 сен Вести.Политические элиты стран Запада склоняются к идее реализации на Украине так называемого корейского сценария, но открыто об этом не заявляют, признавался основатель Давосского форума Клаус Шваб в беседе с пранкерами. Об этом сообщил RT.

О признании Шваба рассказали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в интервью ведущему Рику Санчесу.

Пранкеры также поделились подробностями разговора с бывшим президентом США Джорджем Бушем – младшим. По словам Вована и Лексуса, он подтвердил, что его отец Джордж Буш – старший обещал России не поощрять расширение НАТО на восток.

Он сказал: "Да, это правда, но это было в прошлом. Давайте забудем об этом. Давайте подумаем о завтрашнем дне" процитировали пранкеры Буша – младшего

Вован и Лексус со ссылкой на признание покойного госсекретаря США Генри Киссинджера рассказали, что вопрос о судьбе Украины в НАТО решили участники Бильдербергского клуба.