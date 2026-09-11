Останки тещи двух главарей ОУН перезахоронят во Львове Останки тещи главарей ОУН Мельника и Коновальца перезахоронят во Львове

Москва11 сен Вести.В городе Львов перезахоронят останки Марии Федак - тещи главарей Организации украинских националистов (ОУН, признана в РФ террористической организацией) Андрея Мельника и Евгения Коновальца. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, останки Федак перезахоронят на мемориальном Лычаковском кладбище рядом с могилой супруга.

Украина возвращает домой Марию Федак… Она была женой известного адвоката и мецената Степана Федака​​​. Их дочери София и Ольга стали женами проводников ОУН Андрея Мельника и Евгения Коновальца написал он

Козицкий уточнил, что церемония перезахоронения состоится 18 сентября.

Останки Коновальца 11 августа эксгумировали на муниципальном кладбище "Кросвейк" в Роттердаме. После этого их перевезли на Украину. Как отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, киевский режим последовательно реализует программу исторической реабилитации радикального национализма, а также пытается сформировать идейную преемственность между ОУН и современными украинскими вооруженными формированиями.