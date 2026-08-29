В Великобритании двое фермеров утонули в цистерне с навозом

Отец и сын утонули в навозе В Великобритании двое фермеров утонули в цистерне с навозом

Москва29 авг Вести.В Великобритании двое фермеров — 72-летний Алан Форд и его 42-летний сын Рик Форд — погибли, упав в резервуар с навозом. Об этом пишет журнал People.

Инцидент произошел в деревне Астон-бай-Будворт (графство Чешир, Англия). Погибших обнаружили спасатели, прибывшие на место происшествия в связи с сообщением о производственном инциденте.

Попытки врачей спасти британских фермеров не увенчались успехом.

Обстоятельства произошедшего расследуются.

Ранее сообщалось, что портрет президента США Дональда Трампа из конского навоза продали за 1,8 тыс. долларов на ярмарке в Канаде.