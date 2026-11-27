Вице-президент SpaceX Чад Гиббс покидает компанию после 10 лет работы

Ответственный за развитие Starlink вице-президент SpaceX покинул компанию Вице-президент SpaceX Чад Гиббс покидает компанию после 10 лет работы

Москва27 ноя Вести.Вице-президент компании SpaceX Чад Гиббс покинул свой пост на фоне превращения этой части бизнеса компании в существенный источник дохода, сообщило издание Business Insider. Гиббс отвечал за предоставление услуг связи через спутники Starlink.

Чад Гиббс, вице-президент SpaceX по развитию, покидает компанию после более десяти лет работы говорится в сообщении со ссылкой на внутреннее уведомление компании

Электронное письмо, как отмечается, сотрудникам разослал глава проекта Starlink Майкл Николлс. Помимо благодарности в нем также говорится о "заслуженной передышке" для Гиббса. О том, будет ли он принимать какое-либо участие в делах компании в дальнейшем не уточняется.

Гиббс отвечал за развитие проекта мобильной связи Starlink, продажи услуг спутникового интернета, а также службу клиентской поддержки. Авторы статьи отметили, что его уход "приходится на крайне важное время для Starlink".

Услуга спутникового интернета за последние шесть лет выросла из стороннего проекта в основной источник прибыли говорится в материале

Там также отмечается, что в прошлом году более 60% дохода SpaceX пришлось на Starlink.