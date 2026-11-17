Маск заявил об отказе Минтранса США от бесплатного Starlink перед массовым сбоем

Маск: Минтранс США отказался от бесплатного Starlink для авиации до сбоя Маск заявил об отказе Минтранса США от бесплатного Starlink перед массовым сбоем

Москва17 ноя Вести.Глава Минтранса США Шон Даффи отклонил предложение о безвозмездной передаче спутникового интернета Starlink для Федерального авиационного управления (FAA), заявил основатель американской компании SpaceX предприниматель Илон Маск.

Соответствующее заявление бизнесмен сделал в соцсети X на фоне масштабных перебоев в авиасообщении в США.

Маск уточнил, что Даффи посчитал такое оборудование излишним, но текущая ситуация, по словам предпринимателя, доказала обратное.

14 ноября в США восстановили авиасообщение после масштабного сбоя, который свыше четырех часов парализовал работу аэропортов по всей стране.

Причиной остановки рейсов, по словам Даффи, стала перегрузка устаревшей техники в системе управления воздушным движением. Несколько тысяч вылетов отменили или перенесли, а возвращение к обычному графику может потребовать нескольких дней.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что власти не рассматривают инцидент как результат злонамеренной атаки.

Аналогичную позицию озвучил Трамп. По его мнению, приостановка вылетов во всех аэропортах страны могла быть связана с устаревшей техникой, а не с кибератакой или вмешательством искусственного интеллекта.

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Позднее выяснилось, что сбой произошел из-за попытки заменить устаревшую электропроводку. Одна из версий связывает инцидент с новой системой планирования воздушного движения SMART, использующей искусственный интеллект. Разработчик системы отверг это предположение.

Вечером 16 ноября крупнейшая американская авиакомпания United Airlines столкнулась с очередным масштабным электронным сбоем, который затронул систему отправления рейсов.