Вице-премьер Оверчук: Армения в ЕАЭС ведет себя очень конструктивно

Вице-премьер Оверчук отметил конструктивную позицию Армении в ЕАЭС Вице-премьер Оверчук: Армения в ЕАЭС ведет себя очень конструктивно

Москва3 сен Вести.Армения "очень конструктивно" работает в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой вице-премьер России Алексей Оверчук.

Вице-премьер РФ комментировал переговоры о зонах свободной торговли, которые ЕАЭС создает со своими торговыми партнерами.

Зоны свободной торговли — это очень серьезный механизм интеграции, и здесь мы работаем сообща со всеми нашими партнерами по ЕАЭС - кстати, включая и Армению. И Армения здесь очень конструктивно себя ведет в ЕАЭС, это нельзя не отметить. Мы вырабатываем совместные решения, мы вместе проводим оценку целесообразности или нецелесообразности заключения таких соглашений сообщил Оверчук

Ранее в том же интервью Оверчук заявил, что никто, включая и Ереван, не хочет выхода Армении из ЕАЭС