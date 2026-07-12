Озертем: в любой момент США и Израиль пойдут на действия, подрывающие переговоры Озертем: Трамп и Израиль способны подорвать переговоры с Ираном

Москва12 июл Вести.США и Израиль в любой момент могут предпринять шаги, которые подорвут текущие переговоры. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий исследователь компании Ussal Consultancy в Турции Хасан Селим Озертем.

Он предположил, что до ноября этого года нарушение режима огня между Ираном и Израилем будет прекращено.

Никто не знает, что дальше будет делать Трамп. Поэтому мы пытаемся рационализировать каждый шаг им предпринятый. Но, глядя на последние два года, можем сказать, что в любой момент Трамп или Израиль могут пойти на действия, шаги, которые подорвут текущие переговоры. Скорее всего, до ноября 2026 года нарушения режима прекращения огня будет продолжаться. Но после ноября Соединенные Штаты, как и Израиль, могут принять какую-то иную стратегию в отношении Ирана или возобновить эскалационные шаги сказал Озертем

Также эксперт призвал обратить внимание на два важных фактора.

Во-первых, результаты парламентских выборов в Израиле в конце октября. Если Нетаньяху одержит победу, (а судя по опросам шанс есть) он устремится к новому витку эскалации с Ираном. Во-вторых, если республиканцы по итогам промежуточных выборов в ноябре сохранят контроль над сенатом, есть высокая вероятность возобновления этой эскалации добавил он

Сейчас наиболее важным фактором для американской политики являются цены на бензин, подчеркнул эксперт.

Разгар сезона автомобильных поездок, поэтому все хотят избежать повышения цен в США. Это создаст дополнительное инфляционное давление на экономику. Обе стороны будут проверять друг друга. Это приведет к некоторым скачкам цен на топливо, но они будут стараться удерживать их на уровне не ниже 85 или 80 долларов за баррель, как это было до сих пор сообщил исследователь

Ранее сообщалось, что в качестве влияния на Иран Трамп использует эмоциональные качели. По словам политолога-американиста Малека Дудакова, на данный момент вокруг Ирана сохраняется вязкая ситуация – нет ни мира, ни войны.