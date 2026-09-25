Памфилова назвала Зеленского врагом своего же народа Памфилова назвала Зеленского врагом украинского народа

Москва25 сен Вести.Глава ЦИК России Элла Памфилова, говоря о пострадавших в результате украинских атак, которые Киев осуществил в период избирательной кампании в РФ, назвала Владимира Зеленского детоубийцей и врагом украинского народа.

Нам не удалось избежать человеческих жертв вражеских атак, которые были организованы бандероуродами Зеленского, врага не только русского народа, но и своего украинского, детоубийцы сказала Памфилова а заседании, посвященном итогам выборов в Госдуму

Глава ЦИК заявляла, что комитет справился с обеспечением безопасности избирателей, несмотря на то что кампания проходила в условиях эскалации беспрецедентных угроз.