Москва25 сенВести.Глава ЦИК России Элла Памфилова, говоря о пострадавших в результате украинских атак, которые Киев осуществил в период избирательной кампании в РФ, назвала Владимира Зеленского детоубийцей и врагом украинского народа.
Нам не удалось избежать человеческих жертв вражеских атак, которые были организованы бандероуродами Зеленского, врага не только русского народа, но и своего украинского, детоубийцысказала Памфилова а заседании, посвященном итогам выборов в Госдуму
Глава ЦИК заявляла, что комитет справился с обеспечением безопасности избирателей, несмотря на то что кампания проходила в условиях эскалации беспрецедентных угроз.