Москва5 сенВести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об ошибке в оперативной сводке от 5 сентября. 35-летний житель, числившийся погибшим при атаке БПЛА, оказался жив.
Речь идет об атаке дрона в Артемовском районе Луганска на легковую машину.
Сегодня произошла недопустимая ошибка. В оперативной сводке, которую получаю ежедневно, Вадим М. числился погибшим … Позже пришла уточненная информация. Оказалось, что при обмене данными между ведомствами произошла путаница, а парень жив и уже идет на поправкуотмечается в сообщении
Глава региона принес извинения семье мужчины за доставленную тревогу и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.
Ранее сообщалось, что в ЛНР в результате атак и обстрелов ВСУ есть погибшие и пострадавшие.