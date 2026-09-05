Пасечник: упомянутый в сводке погибший при ударе ВСУ в ЛНР оказался жив

Пасечник сообщил об ошибке в сводке о погибших в ЛНР при атаках ВСУ Пасечник: упомянутый в сводке погибший при ударе ВСУ в ЛНР оказался жив

Москва5 сен Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об ошибке в оперативной сводке от 5 сентября. 35-летний житель, числившийся погибшим при атаке БПЛА, оказался жив.

Речь идет об атаке дрона в Артемовском районе Луганска на легковую машину.

Сегодня произошла недопустимая ошибка. В оперативной сводке, которую получаю ежедневно, Вадим М. числился погибшим … Позже пришла уточненная информация. Оказалось, что при обмене данными между ведомствами произошла путаница, а парень жив и уже идет на поправку отмечается в сообщении

Глава региона принес извинения семье мужчины за доставленную тревогу и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

Ранее сообщалось, что в ЛНР в результате атак и обстрелов ВСУ есть погибшие и пострадавшие.