Пентагон сократит стимулирующие выплаты военным кибервойск на $12 тысяч в год Военнослужащим киберкомандования США снизят надбавки на $1000 в месяц

Москва2 окт Вести.Пентагон планирует урезать стимулирующие выплаты военнослужащим киберкомандования США базового уровня квалификации на сумму до одной тысячи долларов в месяц (до 12 тысяч долларов в год). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на служебные документы сухопутных войск и осведомленные источники.

Новая система оплаты труда начинает действовать в октябре и уже спровоцировала масштабное недовольство среди рядовых сотрудников и аналитиков. При этом для узкой группы высококлассных специалистов высшей категории предусмотрена прибавка к жалованью до 3,5 тысячи долларов ежемесячно.

Из-за острой реакции в армейских рядах руководство Пентагона подготовило специальные тезисы для разъяснительной работы и обсуждает введение переходного периода для поэтапного снижения надбавок.