Москва12 окт Вести.Взрывное устройство в ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве пронесла девушка, завербованная украинскими спецслужбами. Об этом ИС "Вести" заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Девушка из Краснодарского края приехала в Москву, ее там определенным образом держали и потребовали, чтобы она подошла на некое … празднование дня рождения одного высокопоставленного нашего военнослужащего. Но в момент, когда она стала подходить, охрана среагировала и вот этот ведущий, учитывая, что она у него на прямой линии, он привел в действие подарок, который на самом деле был взрывным устройством … Ей было порядка 25 лет заявил Перелыгин

Самодельное взрывное устройство сработало в ресторане вечером 1 августа.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в результате взрыва в Balzi Rossi три человека погибли, 21 получил ранения.