Москва5 ноя Вести.Южнокорейская переводчица подарила президенту России Владимиру Питин свою книгу произведений Федора Достоевского на корейском языке. Об этом РИА Новости рассказала сама жительница Республики Ким Чжон А.

Я послала ему мою большую книгу. Он получил ее в конце апреля через (спецпредставителя президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаила - ред. прим.) Швыдкого. Владимир Владимирович был очень благодарен приводит агентство слова переводчицы

Она уточнила, что для Южной Кореи перевела четыре знаменитых романа Достоевского: "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы"​​​.

В среду переводчица из Южной Кореи получила из рук президента России высокую награду - медаль Пушкина. Церемония награждения прошла в Кремле в День народного единства.