Москва24 июнВести.Положение Киева на фронте продолжает ухудшаться с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима, динамика очевиднасказал он журналистам
Песков отметил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина сталкивается с серьезными неудачами на поле боя, а западные союзники не могут обеспечить Киев необходимым вооружением.
Стрелок ВС РФ отмечал ослабление украинских войск и их нежелание оказывать сопротивление.