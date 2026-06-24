Песков: динамика на фронте очевидна, положение Киева ухудшается изо дня в день

В Кремле заявили о постоянном ухудшении положения ВСУ на фронте Песков: динамика на фронте очевидна, положение Киева ухудшается изо дня в день

Москва24 июн Вести.Положение Киева на фронте продолжает ухудшаться с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима, динамика очевидна сказал он журналистам

Песков отметил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина сталкивается с серьезными неудачами на поле боя, а западные союзники не могут обеспечить Киев необходимым вооружением.

Стрелок ВС РФ отмечал ослабление украинских войск и их нежелание оказывать сопротивление.