Песков: России неважно, что в Алешках будут журналисты Newsmax

Песков: для России неважно, что в Алешках будут журналисты американского канала Песков: России неважно, что в Алешках будут журналисты Newsmax

Москва29 окт Вести.России совершенно неважно, что в городе Алешки Херсонской области будут работать журналисты американского телеканала Newsmax. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, важно, чтобы в городе были российские журналисты.

Послушайте, для нас совершенно неважно, что там будут журналисты Newsmax. Для меня абсолютно. Для меня важно, чтобы там были российские журналисты отметил Песков

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что корреспонденты американского телеканала Newsmax лично увидят и осветят ход важнейшей гуманитарной миссии в Алешках.