Москва29 октВести.России совершенно неважно, что в городе Алешки Херсонской области будут работать журналисты американского телеканала Newsmax. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, важно, чтобы в городе были российские журналисты.
Послушайте, для нас совершенно неважно, что там будут журналисты Newsmax. Для меня абсолютно. Для меня важно, чтобы там были российские журналистыотметил Песков
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что корреспонденты американского телеканала Newsmax лично увидят и осветят ход важнейшей гуманитарной миссии в Алешках.