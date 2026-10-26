Песков: РФ надеется, что Вучич продолжит помогать развитию отношений с Москвой

Песков: Москва надеется,что Вучич продолжит вносить вклад в отношения с Россией Песков: РФ надеется, что Вучич продолжит помогать развитию отношений с Москвой

Москва26 окт Вести.Москва надеется, что экс-президент Сербии Александр Вучич, находясь в оппозиции, продолжит способствовать развитию двусторонних отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он дал комментарий в связи с победой на парламентских выборах в Сербии оппозиционного Вучичу "Студенческого списка".

По словам Пескова, в Москве ценят вклад бывшего сербского лидера в развитие отношений с РФ.

Мы знаем, что господин Вучич будет оставаться на политической арене, и надеемся, что даже будучи в оппозиции, он все равно будет вносить этот вклад в развитие двусторонних отношений сказал пресс-секретарь президента

Ранее избирательная комиссия Сербии сообщила, что по итогам обработки данных с 96,2% участков "Студенческий список" получает более 52% голосов на парламентских выборах. Коалиция Вучича, согласно этим данным, набирает около 39%.