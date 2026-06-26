Песков: говорить об абсолютной нейтральности США в вопросе Украины нельзя

Песков: нельзя говорить об абсолютной нейтральности США в конфликте на Украине Песков: говорить об абсолютной нейтральности США в вопросе Украины нельзя

Москва26 июн Вести.США, учитывая их помощь Киеву, нельзя считать абсолютно нейтральной стороной в вопросе украинского конфликта, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Если говорить об абсолютной нейтральности, то, конечно, наверное, термин "абсолютная нейтральность" неприменим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют (вооружение Украине. - Прим. ред.) сказал он

Раньше, как отметил Песков, это делалось "псевдобесплатно", а теперь - за деньги. Кроме того, США оказывают Киеву помощь и другими технологиями.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не выступают нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине, а поддерживают Киев совместно с европейскими союзниками.