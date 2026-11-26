Песков о бюджете ЕС: собираются тратить деньги на войну, а не на мир

Песков: Евросоюз намерен потратить крупную сумму в бюджете на войну, а не на мир Песков о бюджете ЕС: собираются тратить деньги на войну, а не на мир

Москва26 ноя Вести.Евросоюз, обсуждая выделение Украине значительной суммы в рамках дискуссии о бюджете на следующие семь лет, собирается профинансировать войну, а не мир, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Евросоюз собирается выделить очередную крупную сумму денег на войну. Это не сумма денег на мир сказал Песков

Ранее газета Financial Times писала, что Берлин и Париж предпринимают меры по "защите" проекта семилетнего бюджета, в котором предусмотрено финансирование Украины, от влияния лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в случае ее прихода к власти во Франции.