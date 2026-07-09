Песков о звонке Трампа в Кремль: пока никто не звонил, но Путин открыт к диалогу

"Пока никто не звонил": в Кремле рассказали о будущем разговоре Путина и Трампа Песков о звонке Трампа в Кремль: пока никто не звонил, но Путин открыт к диалогу

Москва9 июл Вести.Президент США Дональд Трамп пока не звонил российскому лидеру Владимиру Путину, однако российская сторона открыта к диалогу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Восьмого июля Трамп заявил, что планирует позвонить Путину для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Пока никто не звонил. Президент Путин открыт к диалогу сказал Песков журналистам

Он предположил, что Трамп был очень занят после контактов на саммите НАТО в Анкаре.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения.

Трамп в среду на саммите НАТО в Анкаре провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Именно после этой встречи американский лидер пообещал позвонить в Москву. Он также признался, что его отношения с Зеленским после скандальной встречи в Овальном кабинете изменились.