Москва9 июлВести.Президент США Дональд Трамп пока не звонил российскому лидеру Владимиру Путину, однако российская сторона открыта к диалогу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Восьмого июля Трамп заявил, что планирует позвонить Путину для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.
Пока никто не звонил. Президент Путин открыт к диалогусказал Песков журналистам
Он предположил, что Трамп был очень занят после контактов на саммите НАТО в Анкаре.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения.
Трамп в среду на саммите НАТО в Анкаре провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Именно после этой встречи американский лидер пообещал позвонить в Москву. Он также признался, что его отношения с Зеленским после скандальной встречи в Овальном кабинете изменились.