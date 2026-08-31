Песков заявил, что России не занимать опыта в борьбе с провокациями Запада

Песков: провокации Запада по отношению к России были, есть и будут Песков заявил, что России не занимать опыта в борьбе с провокациями Запада

Москва31 авг Вести.Провокации в адрес России со стороны Запада были, есть и будут, поэтому властям РФ не занимать опыта борьбы с такими явлениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что касается различных провокационных устремлений, они были, есть и будут, нам в этом плане опыта не занимать, поэтому я думаю все, кому должно будут принимать необходимые меры заявил Песков журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву

Ранее 31 августа пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщило, что европейские власти поставили задачу дискредитировать результаты выборов в России.