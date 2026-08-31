Москва31 авгВести.Провокации в адрес России со стороны Запада были, есть и будут, поэтому властям РФ не занимать опыта борьбы с такими явлениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Что касается различных провокационных устремлений, они были, есть и будут, нам в этом плане опыта не занимать, поэтому я думаю все, кому должно будут принимать необходимые мерызаявил Песков журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву
Ранее 31 августа пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) сообщило, что европейские власти поставили задачу дискредитировать результаты выборов в России.