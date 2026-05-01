В Кремле ответили, доработает ли Меликов срок главы Дагестана Песков: Путин решит, будет ли Меликов дорабатывать срок на посту главы Дагестана

Москва1 мая Вести.Решение о том, останется ли Сергей Меликов на посту главы Дагестана до окончания срока полномочий или в республике будет назначен исполняющий обязанности руководителя, примет президент России Владимир Путин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Путин решит заявил Песков, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе Меликова

Накануне на встрече с представителями серьезно пострадавшего в апреле от стихийных бедствий Дагестана Владимир Путин сообщил, что в сентябре Меликов покинет должность главы республики и перейдет на другую работу.

У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре... Он многое сделал, и мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет, идет дальше сказал президент

Глава государства также отметил, что новым руководителем Дагестана должен стать человек, способный решать поставленные задачи, учитывать сделанное предшественником, а также пользоваться доверием и уважением жителей республики.