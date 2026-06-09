Москва9 июнВести.Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не планируется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, контакты между лидерами двух стран могут быть организованы в оперативном порядке, если возникнет такая необходимость.
В настоящий момент на повестке дня разговора нетсказал Песков
Ранее пресс-секретарь президента России оценил шансы на проведение саммита Путина и Трампа в ближайшие месяцы, которые, по его словам, составляют 50%.