Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Песков: разговора Путина и Трампа пока нет в повестке Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Москва9 июн Вести.Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не планируется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, контакты между лидерами двух стран могут быть организованы в оперативном порядке, если возникнет такая необходимость.

В настоящий момент на повестке дня разговора нет сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента России оценил шансы на проведение саммита Путина и Трампа в ближайшие месяцы, которые, по его словам, составляют 50%.