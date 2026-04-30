Песков: речь об Азербайджане как о площадке переговоров пока не идет

Песков заявил, что речь об Азербайджане как о площадке переговоров пока не идет Песков: речь об Азербайджане как о площадке переговоров пока не идет

Москва30 апр Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ИС "Вести", что возможность использования Азербайджана в качестве площадки для переговоров по Украине на данный момент не обсуждается.

Заявление прозвучало на фоне недавних сообщений о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава киевского режима Владимир Зеленский допустили возможность проведения переговоров на азербайджанской площадке.

Об этом речь пока не идет ответил Песков на соответствующий вопрос

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе пониманий, которые были ранее достигнуты с США.