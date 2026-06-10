Москва10 июнВести.Вопрос о встрече президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна будет решен после того, как в Армении окончательно подведут итоги выборов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос о возможности новой встречи Путина и Пашиняна. Он заявил, что пока премьер Армении "наверняка" занят внутренними процессами в стране.
...Потом уже в зависимости от финализации предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решениясказал пресс-секретарь президента
Ранее Песков говорил, что Москва намерена дождаться объявления окончательных официальных результатов парламентских выборов в Армении, прежде чем Путин отправит свои поздравления Пашиняну.