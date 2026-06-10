Песков: вопрос о встрече Путина и Пашиняна решат после подведения итогов выборов

Песков: решение о встрече Путина с Пашиняном примут по итогам выборов в Армении Песков: вопрос о встрече Путина и Пашиняна решат после подведения итогов выборов

Москва10 июн Вести.Вопрос о встрече президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна будет решен после того, как в Армении окончательно подведут итоги выборов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос о возможности новой встречи Путина и Пашиняна. Он заявил, что пока премьер Армении "наверняка" занят внутренними процессами в стране.

...Потом уже в зависимости от финализации предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения сказал пресс-секретарь президента

Ранее Песков говорил, что Москва намерена дождаться объявления окончательных официальных результатов парламентских выборов в Армении, прежде чем Путин отправит свои поздравления Пашиняну.