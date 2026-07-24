Песков: РФ должна в своих интересах использовать дуализм позиции Вашингтона

Песков прокомментировал дуализм позиции США по Украине Песков: РФ должна в своих интересах использовать дуализм позиции Вашингтона

Москва24 июл Вести.Дуализм в позиции Вашингтона по украинскому вопросу Россия должна использовать в своих интересах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Зарубин обратил внимание, что, несмотря на предложения США по решению украинского конфликта, Вашингтон продолжает военную поддержку Киева.

Такой дуализм в позиции администрации [Дональда] Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию сказал Песков

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Трамп искренен в своем желании найти приемлемый вариант урегулирования на Украине.