Песков объяснил цели военных учений под Челябинском Песков: Россия учениями под Челябинском никому не угрожает

Москва4 окт Вести.Военными учениями, прошедшими на полигоне Чебаркульский в Челябинской области, Россия никому не угрожает. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос, не угрожает ли Россия этими учениями Европе.

Нет, военным строительством занимаются абсолютно все. Здесь также элемент ОДКБ - международное военное сотрудничество отметил Песков

Основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2026" состоялся 2 октября 2026 года на полигоне Центрального военного округа "Чебаркульский". В двухэтапных учениях, проходящих одновременно с маневрами ОДКБ "Взаимодействие-2026", были задействованы более 47 тысяч военнослужащих, свыше 2 тысяч единиц боевой техники, а также авиация и корабли.