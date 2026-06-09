Песков: США оперативно сообщат РФ о беседе с Зеленским, если в ней будут новации

Песков: США расскажут Москве о диалоге с Зеленским, если он был содержательным Песков: США оперативно сообщат РФ о беседе с Зеленским, если в ней будут новации

Москва9 июн Вести.Представители США оперативно расскажут России об итогах разговора с Владимиром Зеленским, если там будет что-то новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это отметил Песков журналистам

Пресс-секретарь президента добавил, что дипломаты США готовы рассказать об итогах беседы с Зеленским "весьма оперативно".

В понедельник Зеленский провел телефонный разговор с спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который является зятем американского лидера Дональда Трампа.