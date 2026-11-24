В Иране певицу наказали 74 ударами плетью за выступление без хиджаба

Певицу наказали 74 ударами плетью за выступление без хиджаба в Иране В Иране певицу наказали 74 ударами плетью за выступление без хиджаба

Москва24 ноя Вести.В Иране привели в исполнение приговор в отношении 29-летней певицы Парасты Ахмади, осужденной на 74 удара плетью за выступление без хиджаба. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на заявление адвоката Мостафы Нили.

Поводом для уголовного преследования артистки стал концерт, состоявшийся 11 декабря 2024 года в историческом караван-сарае "Дейр-Гачин" на Шелковом пути. Ахмади выступила в платье без рукавов и с непокрытой головой без хиджаба, что не разрешается по законам Ирана. Концерт проходил без зрителей и транслировался в прямом эфире на YouTube. Запись выступления набрала более 3 млн просмотров.

В июне 2025 года суд в городе Кум признал певицу и еще восемь человек виновными в "оскорблении общественной морали". Поданная в сентябре апелляция была отклонена.

По словам адвоката, приговор привели в исполнение 23 ноября. Ахмади и четверо участников ее музыкального коллектива самостоятельно явились в прокуратуру для исполнения приговора.

Помимо телесного наказания, осужденным запретили покидать страну и заниматься художественной деятельностью в течение двух лет.

Состояние певицы и других осужденных не уточняется.