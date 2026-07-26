Пленный Богатырев охарактеризовал службу в полку "Скала" как "10 дней жизни" Украинский пленный Богатырев: служба в полку "Скала" длится только 10 дней

Москва26 июл Вести.Заместитель начальника 3-й заставы 4-го отряда ГПСУ Владислав Богатырев, который сдался в плен российским военным на харьковском направлении, в беседе с ТАСС назвал службу в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" "10 днями жизни".

Богатырев объяснил, что подразделение было создано, чтобы заткнуть дыры на фронте "пушечным мясом". Он добавил, что потери личного состава там просто огромные.

Подразделение называют "10 днями жизни", потому что только приехал, через 10 дней уже родным приходят письма о без вести пропавших. Условия у них ужасные, конечно, - людей выкидывали на мороз избитыми - концлагерь просто сказал пленный

Он рассказал, что многих мобилизованных сразу в военкомате запугивают тем, что их направят служить в полк "Скала".

Туда попадают либо по залету, когда где-то повыделывался или оказал сопротивление военкомату при задержании пояснил пленный

Богатырев также добавил, что довольно часто в это подразделение отправляют и наркоманов, отсидевших в тюрьме.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские боевики из 25-го отдельного штурмового полка (ОШП) "Скала" специально делают видеоролики с пытками новобранцев.