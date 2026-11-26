Пленный рассказал, что дорога у Дружковки усеяна телами украинских солдат Пленный Янков: дорога под Дружковкой усеяна телами солдат ВСУ

Москва26 ноя Вести.Пленный из 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Янков сообщил, что на дороге у города Дружковка в ДНР лежат тела украинских солдат, которые никто не забирает, пишет ТАСС со ссылкой на видео Минобороны РФ.

Янков попал в российский плен в Дружковке.

Дорога была усеяна трупами, их никто не забирает. Скорее всего, их не забирают для того, чтобы не платить деньги родным за то, что погибли их родственники заявил пленный

Он отметил, что российские военные накормили его, оказали медпомощь и в целом отнеслись хорошо.

Ранее сообщалось, что Янков решил сдаться в плен после получения на телефон рассылки от ВС РФ с призывом сложить оружие.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска продолжают освобождение Дружковки.