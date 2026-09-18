Москва18 сен Вести.Психолог Андрей Зберовский в беседе с изданием "Абзац" дал рекомендации поклонникам Канье Уэста на случай возможной отмены его концерта в Санкт-Петербурге. Эксперт отметил, что не стоит делать артиста центром Вселенной, а справиться с разочарованием поможет переключение внимания на другие культурные события.

По словам специалиста, "подобное лечится подобным", поэтому лучшим решением станет покупка билета на выступление другого исполнителя или организация небольшой поездки в другой город. Зберовский подчеркнул, что путешествие на концерт в регионы может подарить даже больше эмоций благодаря камерной атмосфере и возможности совместить мероприятие с туром.

Ранее стало известно, что даты выступлений в России исчезли из расписания рэпера, а стадион "Газпром Арена" опроверг подписание договора с организаторами.