Израильская полиция приехала в Умань для защиты хасидов в еврейский Новый год

Полицейские из Израиля прибыли в Умань на Украине для охраны хасидов Израильская полиция приехала в Умань для защиты хасидов в еврейский Новый год

Москва6 сен Вести.В украинский город Умань приехали полицейские из Израиля, чтобы помочь украинским коллегам в обеспечении безопасности на время еврейского Нового года, сообщает полиция Черкасской области.

Евреи в 2026 году празднуют Новый год с вечера 11 сентября до вечера 13 сентября.

Израильские полицейские прибыли в Умань для усиления охраны правопорядка во время Рош ха-Шана… Они будут обеспечивать общественный порядок и безопасность в районе проживания и паломничества брацлавских хасидов говорится в сообщении черкасской полиции в соцсетях

Отмечается, что правоохранители из Израиля останутся в Умани до завершения новогоднего праздника.

В Умани находится могила основателя течения брацлавских хасидов рабби Нахмана. Десятки тысяч приверженцев иудаизма приезжают в город ежегодно на празднование Нового года.

Ранее госдеп призвал американцев не ездить на Украину для паломничества. В сообщении подчеркивалось, что мужчины с двойным гражданством США и Украины могут быть лишены возможности покинуть Украину и могут подлежать призыву на военную службу.