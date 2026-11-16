На Филиппинах проходят протесты против саммита АСЕАН

Полиция Филиппин задержала более 300 протестующих против саммита АСЕАН На Филиппинах проходят протесты против саммита АСЕАН

Москва16 ноя Вести.Более 300 человек задержаны на Филиппинах в ходе массовых протестов против проведения 49-го саммита АСЕАН в Маниле. Об этом сообщает издание Philippine Daily Inquirer.

Задержания прошли в столице страны Маниле и городе Мунтинлупа, который входит в Манильскую агломерацию.

Протестующие намеревались маршем пройти к Филиппинскому международному конференц-центру в городе Пасай, который также является частью столичной агломерации. Именно там в эти дни проходит 49-й саммит стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как пишет газета, все задержанные провели минувшую ночь в Народном парке Мунтинлупы. По словам одного из участников акции, полиция сначала заблокировала людей в парке, не разрешая выйти даже за лекарствами и едой, после чего применила силу для разгона собравшихся.

Это показывает, насколько жестоко полиция относится к гражданам, протестующим против различных проблем, стоящих перед страной сказал один из участников митинга

Несколько человек были задержаны в Маниле, когда полицейские попытались конфисковать у них автомобиль с усилителем звука. Некоторые из задержанных получили травмы.

Люди протестуют против трудовой политики правительства, создания технологического хаба Pax Sillica в Нью-Кларк-Сити и ожидаемого приезда на саммит президента США Дональда Трампа.

В полиции объяснили свои действия тем, что у протестующих не было разрешения на проведение митинга вне пределов специально предусмотренных зон, а конфискованный автомобиль создавал помехи дорожному движению.

Ранее глава МИД Филиппин рассказала, какой документ будет главным на 49-м саммите АСЕАН.