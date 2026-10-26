Полиция Испании обнаружила более тонны гашиша, спрятанного под буханками хлеба Испанские полицейские нашли более тонны гашиша, скрытого под буханками хлеба

Москва26 окт Вести.Испанские полицейские обнаружили в провинции Уэльва тайник с более чем тонной гашиша, который был спрятан под сотней буханок хлеба. Об этом сообщили в пресс-службе полиции королевства.

Национальная полиция изъяла более 1000 кг гашиша в тайнике, скрытом под буханками хлеба говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов

При дальнейшем обыске были найдены дополнительные партии гашиша. Всего полицейскими было изъято более четырех тонн наркотика.

В ходе операции задержали предполагаемого смотрителя тайника. Он пытался вывезти около 600 кг гашиша в прицепе, прикрепленном к внедорожнику. Его обвиняют в участии в преступной организации, наркоторговле и незаконном хранении оружия, суд отправил его под стражу.

Следствие полагает, что организация доставляла крупные партии гашиша и кокаина к побережью Уэльвы на рыболовных судах и скоростных катерах. Затем наркотики переправляли в тайники для дальнейшего распространения в Испании и других странах Европы.

Ранее в Приморском крае полицейские изъяли у местного жителя 278 кустов конопли.