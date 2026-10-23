Москва23 октВести.Обнаруженный у украинского посольства в США подозрительный предмет не представляет опасности. Об этом со ссылкой на полицию Вашингтона в эфире телеканала CBS сообщила Оливиа Газис.
Подозрительный предмет был обнаружен 23 октября. Предполагалось, что это взрывное устройство. Из-за него полиция американской столицы перекрыла движение и улицы вокруг украинского диппредставительства, попросив избегать посещения этого района.
По итогам проверки американские правоохранительные органы сообщили, что обнаруженный возле посольства предмет не представляет угрозыпроинформировала журналистка телеканала
Полиция сняла оцепление. Движение в районе 3350 М-стрит на северо-западе Вашингтона в деловом квартале Джорджтауна восстанавливается.
Украинские посольства за рубежом давно превратились в офисы по вербовке иностранных наемников для участия в конфликте на Украине ранее, отмечал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В Центре спецопераций Нацгвардии Украины "Омега" сформирован отдельный отряд специального назначения из иностранных наемников.