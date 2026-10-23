Полиция Вашингтона: обнаруженный у посольства Украины в США предмет безопасен

Полиция сочла найденный у посольства Украины в США предмет безопасным Полиция Вашингтона: обнаруженный у посольства Украины в США предмет безопасен

Москва23 окт Вести.Обнаруженный у украинского посольства в США подозрительный предмет не представляет опасности. Об этом со ссылкой на полицию Вашингтона в эфире телеканала CBS сообщила Оливиа Газис.

Подозрительный предмет был обнаружен 23 октября. Предполагалось, что это взрывное устройство. Из-за него полиция американской столицы перекрыла движение и улицы вокруг украинского диппредставительства, попросив избегать посещения этого района.

По итогам проверки американские правоохранительные органы сообщили, что обнаруженный возле посольства предмет не представляет угрозы проинформировала журналистка телеканала

Полиция сняла оцепление. Движение в районе 3350 М-стрит на северо-западе Вашингтона в деловом квартале Джорджтауна восстанавливается.

Украинские посольства за рубежом давно превратились в офисы по вербовке иностранных наемников для участия в конфликте на Украине ранее, отмечал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В Центре спецопераций Нацгвардии Украины "Омега" сформирован отдельный отряд специального назначения из иностранных наемников.