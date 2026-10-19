Politico: атмосфера на переговорах по миграции на саммите ЕС была ужасной

Politico назвало атмосферу на переговорах по миграции на саммите ЕС ужасной Politico: атмосфера на переговорах по миграции на саммите ЕС была ужасной

Москва19 окт Вести.Атмосфера на переговорах по миграционным вопросам между лидерами ЕС на саммите сообщества на прошлой неделе была ужасной, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

Как отмечает издание, переговоры на полях саммита ЕС велись в грубой форме и были недостойны заседания Евросовета.

По словам двух дипломатов, во время обсуждения проекта соглашения премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава кабмина Чехии Андрей Бабиш использовали "крайне резкие выражения" и связывали политику по ужесточению миграции с "защитой западной цивилизации".

Оба дипломата сошлись во мнении, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовали "крайне эмоциональные формулировки", связывая миграционную политику с "защитой европейской цивилизации". Третий дипломат заявил, что обмен мнениями был эмоциональным, но "политическим" и "необходимым для того, чтобы приблизить дискуссию к реальным проблемам избирателей" пишет Politico

Глава Евросовета Антониу Кошта предпочел не участвовать в ожесточенных спорах, отмечает издание.

Ранее лидеры Италии, Польши и Дании предложили впервые в истории Евросоюза включить в текст итогового заявления по миграции фразу о том, что нелегальная миграция связана с уровнем преступности в Европе.

По данным Politico, 12 стран поддержали проект. Против высказались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и испанский премьер-министр Педро Санчес.

Ранее депутат от партии "Альтернатива для Германии" Петра Федерау рассказала, что ситуация с неконтролируемой миграцией привела к росту насилия в стране и что с этим невозможно мириться.