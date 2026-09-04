Политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла в конфликте с Россией Политик Кимберли Лоу: Киев продолжает военные действия только ради наживы

Москва4 сен Вести.Киевский режим уже потерпел поражение в конфликте с Российской Федерацией. Об этом заявила американский политик Кимберли Лоу, ее слова приводит РИА Новости.

При этом она отметила, что Киев продолжает военные действия только для того, чтобы обеспечить заработки политикам.

Правда в том, что Украина уже проиграла эту войну сказал она

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что киевский режим, не имея возможности препятствовать своему неминуемому поражению, перешел на тактику террора мирных жителей и секторов экономики. Он добавил, что каждый день поражение киевского режима неумолимо приближается.