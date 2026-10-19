Москва19 окт Вести.Люди, занявшие свои посты после перестановок в правительстве РФ, хорошо известны стране, такое обновление пойдет только на пользу государству. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Это все люди, которые известны и стране, и политической сфере, и своей работой. Здесь вообще обновление всегда хорошо. И это люди, которые, конечно, компетентные, поэтому сегодня в диалоге уточним, какой у них замысел в их отраслях, в тех позициях, которые они занимают. Поэтому сегодня вот встречаемся подчеркнул Нечаев

Он отметил, что действующий министр финансов Антон Силуанов отличается тем, что слышит запросы общества.

Силуанов чем хорош, что он слышит, что фракции ему говорят, что говорят комитеты. В прошлом году, вы знаете, была некоторая реорганизация поступлений в бюджет. И вот был у нас диалог как раз на фракции Силуанова. Мы показали с цифрами, как вредно, например, для нашей IT-сферы вводить НДС так стремительно. И прямо услышав аргументы, потом перепроверив, конечно, Антон Германович позицию свою подвинул в ту сторону, что да, вот так вот резко вводить НДС — просто будет вредно для отрасли. … Он слышит людей, это важно, да? То есть запрос, когда из общества приходит, Минфин это слышит. Это вот ценно, я считаю подчеркнул Нечаев

Он также высоко оценил деятельность Андрея Никитина на посту министра транспорта и заявил, что его коллеги работали с главой Росавиации Дмитрием Ядровым, который был предложен на пост главы Минтранса.

Мои коллеги с ним, конечно, сталкивались, но сегодня вот его заслушаем внимательно. Потому что, конечно, Андрей Никитин — это человек с очень мощной биографией, 10 лет губернатор Новгородской области. Я знаю, как много было сделано в регионе, и тоже он слышит и своих жителей, и когда руководил АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, – прим. ред.), собирал … содержание, что можно сделать в России лучше, как Россию сделать более современной. И, конечно, мы тоже понимаем, что как вице-премьер, сейчас тоже его послушаем, но он понимает, куда России надо двигаться. Не оставаться в прошлом, не застревать в настоящем, а двигаться вперед отметил Нечаев

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обсудит с премьер-министром Михаилом Мишустиным кадровые перестановки в правительстве. Он добавил, что кандидатуры будут внесены на утверждение Госдумой.