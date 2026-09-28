Политолог Баширов объяснил, что заставило Берлин пойти на контакт с Москвой Политолог Баширов: Мерцу и его группе нужно показывать, что они якобы сильные

Москва28 сен Вести.Берлин решил инициировать прямой контакт с Москвой на уровне министров иностранных дел из-за сложной внутриполитической ситуации в ФРГ, где правящий блок ХДС проигрывает одни выборы за другими. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" политический аналитик, политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов.

По словам политолога, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на встрече с Лавровым просто "поработал почтальоном".

Достал бумажку, которую ему написал кто-то. Зачитал ее Лаврову. Наш министр вежливо выслушал и, очевидно, после этого сказал: "Ну хорошо, спасибо". И они расстались. То есть встреча длилась 20 минут, а так как Вадефуль это читал на немецком, очевидно, работал и переводчик - считайте, где-то минут 10. То есть встреча ни о чем. Мы люди вежливые, попросили - ради бога, встретились сказал Баширов

Он также высказал предположение о причине, заставившей Берлин пойти на такую встречу.

Очень сложная внутриполитическая ситуация в самой ФРГ. Правящий блок ХДС проигрывает череду выборов. Все началось с Саксонии, потом это было в [Передней] Померании. В Берлине у них сложная ситуация, там вообще левые выиграли. Левых возглавляет, кстати сказать, турчанка, которая может стать мэром Берлина. Но самое главное, что те партии, которые выигрывают сейчас в ХДС, начинают ставить блоки по бюджету. То есть ФРГ — это не унитарное государство, это федеративное государство. У земель есть право блокировать решения федерального правительства сказал Баширов

ХДС будет проигрывать на выборах и дальше, отметил политолог.

Они, правда, могут выдохнуть - в этом году больше выборов в землях не будет, - но в следующем году еще череда очень крупных территорий пойдут на перевыборы. А вот блокировать бюджет можно уже в этом году. А в этом бюджете заложена, в частности, помощь Украине, и против этого будут выступать. Поэтому этим ребятам - я имею в виду Мерцу и его группе - нужно демонстрировать, что они сильные, что они опять будут там за что-то бороться. Но Лавров совершенно точно указал: единственное, за что вы боретесь - это за возрождение фашизма отметил Баширов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил: сам факт встречи министров иностранных дел России и Германии можно считать позитивным, но делать на этом основании выводы о скорых изменениях в двусторонних отношениях было бы ошибочно.