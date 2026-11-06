Москва6 ноя Вести."Альтернатива для Германии" будет укреплять свои позиции в ландтагах (региональных парламентах) тех федеральных земель, где пройдут выборы. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Я ожидаю, что "Альтернатива для Германии" укрепит свои позиции в ландтагах тех земель, где будут проходить выборы. В том числе в Северном Рейне-Вестфалии, премьер-министр которой Хенрик Вюст является кандидатом на замену [канцлера ФРГ] Фридриха Мерца. Он стоит на первом месте. Там, конечно, есть еще [глава ХДС в Гессене] Борис Рейн и [глава Баварии] Маркус Зедер … Ждем декабрь, и вроде бы ничто не мешает тому, чтобы "Альтернатива" создала правительство меньшинства [в Саксонии-Анхальт] заявил Белов

Он отметил, что на данный момент вероятность проведения досрочных выборов в Германии невысокая, однако к следующим очередным выборам АдГ уже может стать рукопожатной.

Не исключаю ситуации, когда могут быть досрочные выборы. Вероятность, на мой взгляд, небольшая, но она есть, и пока вот, по моим прогнозам, "Альтернатива" будь то досрочные выборы или очередные выборы сентября 2029 года, еще много шансов для того, чтобы "Альтернатива" стала рукопожатной, то есть, когда другие партии могли бы ее поддержать. Не просматривается пока такая возможность, но все равно дорогу, политическую в том числе, осиливает тот, кто движется вперед. А вот через последующий период, я думаю, что "Альтернатива" могла бы уже войти и в исполнительную власть объяснил Белов

Ранее он рассказал об экономических успехах Польши. По словам Белова, поляки уже могут показывать немцам пример по управлению экономикой.