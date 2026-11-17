Москва17 ноя Вести.Представители движения "Студенческий список", которые победили на парламентских выборах в Сербии, смогут сформировать правительство страны в срок – к февралю 2027 года. Об этом заявила политолог Екатерина Энтина в беседе с РБК.

Тот, кто возглавит кабинет министров и в целом будет выдвинут от "Студенческого списка", в том числе и на грядущие президентские выборы, покажет ход голосования внутри движения заявила Энтина

Она подчеркнула, что "Студенческий список" обладает большинством в парламенте. Движение способно самостоятельно принять все решения по ключевым постам.

Ранее стало известно, что победивший "Студенческий список" выступает против экс-президента Сербии Александра Вучича. Представители движения призвали прокуратуру проверить бывшего главу государства на предмет связи с организованной преступностью.