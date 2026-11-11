Москва11 ноя Вести.Решение украинского кризиса можно найти лишь на поле боя. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог, публицист, аналитик, автор книги "Нефть и мир" Леонид Крутаков.

По словам политолога, Россия может рассчитывать только на двух союзников - армию и флот, и гарантии безопасности для себя она может получить только одержав победу в СВО.

Все мировые порядки складывались всегда как силовой паритет. Если Россия доказывает свое право на поле боя, право называться страной, которая является одним из регуляторов международной формы безопасности, тогда да. Когда ситуация вышла за рамки переговорного процесса еще в 2014 году, все решения этого вопроса находятся на поле боя. И никаких других гарантий, кроме флота и армии, у России нет сказал Крутаков

В Абу-Даби в среду продолжатся переговоры представителей России, Украины и США по украинскому урегулированию.