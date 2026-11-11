Москва11 нояВести.Европейцев не позвали за стол переговоров по Украине, так как они занимают проамериканскую позицию и стали бы еще одной "жесткой стороной" на этих встречах. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог, публицист, автор книги "Нефть и мир" Леонид Крутаков.
Он подчеркнул, что создавать формулу европейской безопасности без европейцев нельзя, однако в нынешнем составе представители Евросоюза едва ли выступают с независимой позиции.
Это всего лишь альтер эго США. То есть у нас принято считать, что Европа выступает с неких самостоятельных позиций. Но есть ли позиция Европы антиамериканская? Нет. Это позиция проамериканская, просто выраженная в крайне радикальной форме. Присутствие европейцев за столом переговоров означало бы для нас еще один более жесткий фланг в переговорной повесткеотметил политолог
Крутаков добавил, что вести переговоры, где посредником выступает только США, тоже не соответствует озвученному формату.
И президент наш об этом говорил, что это не вопрос глобальной безопасности, даже не просто европейской, это вопрос новой формулы взаимоотношений сверхдержавсказал он
В среду в 11.00 мск в Абу-Даби начнется второй день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Первая встреча делегаций России, США и Украины во вторник продолжалась более четырех часов.