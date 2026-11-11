Эксперт - о том, почему Европы нет за столом переговоров Политолог объяснил отсутствие Европы на переговорах ее проамериканской позицией

Москва11 ноя Вести.Европейцев не позвали за стол переговоров по Украине, так как они занимают проамериканскую позицию и стали бы еще одной "жесткой стороной" на этих встречах. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог, публицист, автор книги "Нефть и мир" Леонид Крутаков.

Он подчеркнул, что создавать формулу европейской безопасности без европейцев нельзя, однако в нынешнем составе представители Евросоюза едва ли выступают с независимой позиции.

Это всего лишь альтер эго США. То есть у нас принято считать, что Европа выступает с неких самостоятельных позиций. Но есть ли позиция Европы антиамериканская? Нет. Это позиция проамериканская, просто выраженная в крайне радикальной форме. Присутствие европейцев за столом переговоров означало бы для нас еще один более жесткий фланг в переговорной повестке отметил политолог

Крутаков добавил, что вести переговоры, где посредником выступает только США, тоже не соответствует озвученному формату.

И президент наш об этом говорил, что это не вопрос глобальной безопасности, даже не просто европейской, это вопрос новой формулы взаимоотношений сверхдержав сказал он

В среду в 11.00 мск в Абу-Даби начнется второй день трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Первая встреча делегаций России, США и Украины во вторник продолжалась более четырех часов.