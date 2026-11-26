Москва26 ноя Вести.Информация, где комбат ВСУ Роман Ковалев уверяет, что беспрепятственно гуляет по Купянску-Узловому в Харьковской области, не соответствует действительности. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог Владимир Скачко.

Он обратил внимание на видео командира батальона ВСУ в сетях, где тот искажает исторические факты и уверяет, что российских военных в Купянске-Узловом нет.

Идеологически-политический, культурологический идиотизм, который не соответствует действительности, но свидетельствует о том, что несмотря на войну, украинские "шпрехен-фюреры" занимаются удлинением истории вглубь. Они пытаются обосновать свое существование не только на поле боя, а еще и в умах, возможно, маленьких людей заявил Скачко

По его словам, это матрица западной пропаганды, которая работает и приносит результаты; сейчас она модернизирована под современные условия и под боевые действия.

Купянск-Узловой был освобожден российской армией в январе этого года. В поселке находится крупный железнодорожный узел.